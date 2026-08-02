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Bareily News: संभव अभियान का शुभारंभ: जिला समाज कल्याण अधिकारी ने पांच गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: संभव अभियान का शुभारंभ: जिला समाज कल्याण अधिकारी ने 5 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की संभव अभियान का शुभारंभ: जिला समाज कल्याण अधिकारी ने 5 गर्भवती महि

Bareily News: संभव अभियान का शुभारंभ: जिला समाज कल्याण अधिकारी ने पांच गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की

Bareily News: हाफिजगंज | ग्राम पंचायत सिथरा के आंगनबाड़ी केंद्र में शनिवार को बाल विकास परियोजना कार्यालय की ओर से संभव अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म भी अदा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला समाज कल्याण अधिकारी व बाल विकास परियोजना अधिकारी विष्णु भगवान पांडे ने किया। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। पांडे ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के पोषण के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है और संभव अभियान इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मौके पर बाल विकास परियोजना अधिकारी विष्णु भगवान पाण्डेय, क्षेत्रीय मुख्य सेविका मानसी रानी, श्रीमती पूनम देवी एवं परिक्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकत्री उपस्थित रही।

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