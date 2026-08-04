Bareily News: शिवालयों में उमड़ी भीड़, गूंजे बम भोले के जयकारे

Bareily News: गुलड़िया/आंवला। सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने बम भोले के जयकारों के साथ जलाभिषेक किया। आंवला नगर के प्रमुख शिवालयों में पूजा-अर्चना के साथ भक्तों का जलाभिषेक का क्रम पूरा दिन चलता रहा। श्रद्धालुओं का एक बड़ा जत्था हरिद्वार रवाना हुआ।

Bareily News: गुलड़िया/आंवला। सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में खूब भीड़ उमड़ी। बम भोले के जयकारे गूंजते रहे। ​गुलड़िया के प्रसिद्ध प्राचीन संयुक्त गौरी शंकर प्रतिमा पर सावन के पहले ही सोमवार को भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने बम भोले के जयकारों के साथ जलाभिषेक किया। यहां प्रशासनिक अधिकारियों में एसडीएम ई पूर्णिमा सिंह, एसपी साउथ डॉ. अंशिका वर्मा ने जलाभिषेक किया। यहां दिनभर जलाभिषेक करने वालों की भीड़ जुटी रही।

श्रद्धालुओं की पूजा-अर्चना आंवला नगर के पुरैना मंदिर और मनौना शिव मंदिर समेत सभी प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह के साथ पूजा-अर्चना की और जलाभिषेक किया। वहीं, भमोरा से डाक कांवड़ वाले भक्तों का जत्था गुजरा। सोमवार की दोपहर डीजे की आवाज के साथ बाइक से जा रहे डाक कांवड़ में कछला से जल लेकर आए कांवड़ियों का बड़ा जत्था गुजरा। जल लेकर आए कांवड़िए बरेली की ओर तेजी से चले गए।

हरिद्वार रवाना हुआ श्रद्धालुओं का जत्था बरसेर। गांव चंदूपुरा से श्रद्धालुओं का बड़ा जत्था जल भरने के लिए हरिद्वार रवाना हो गया। मुनीश पाल की अगुवाई में यह जत्था 11 अगस्त को शिव तेरस को गौरीशंकर गुलड़िया में जलाभिषेक करेगा। इस दौरान डॉ. सोमपाल, नन्हे पाल, भुवनेश, तेजपाल, वीरपाल, मंगली, राजेश, प्रमोद आदि मौजूद रहे।

शिव भक्तों ने किया जलाभिषेक बहेड़ी। सावन माह के पहले सोमवार को लेकर शिव भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला‌। श्रद्धालुओं ने व्रत रखने के साथ सुबह शिवालयों में जाकर जलाभिषेक किया। यहां नगर में अपने आराध्य का पूजन अर्चन करने के लिए मंदिरों में जाने वाले शिवभक्तों का सिलसिला तड़के शुरू होकर दोपहर तक जारी रहा। पंजाबी कालोनी शिव मंदिर, गौरिया सिंह मंदिर, भोले बाबा की मढ़ी, चौरासी घंटा, रामलीला मैदान, केसर मिल के तुलसी मंदिर, तहसील परिसर तथा मोहल्ला शेखूपुर स्थित शिव मंदिर समेत नगर और गांवों के मंदिरों में शिवभक्तों की भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया।