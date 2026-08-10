Bareily News: पुलिस की जांच में नहीं हुई लूट और चेन स्नेचिंग की पुष्टि

Bareily News: मीरगंज में दूधिया और उसके साथी पर हमले के आरोप में 35000 रुपए की लूट और चेन छीनने का मामला सामने आया है। लेकिन पुलिस जांच में ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई। यह झगड़ा जमीन के विवाद को लेकर हुआ था, जिसमें तिलक सिंह और उमेश गंभीर रूप से घायल हो गए।

Bareily News: मीरगंज, संवाददाता। दूधिया और उसके साथी पर हुए हमले में परिजनों ने 35000 रुपए लूटने एवं चेन छीनने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर एक्स पर भी ट्वीट किया। पुलिस की जांच में रुपयों की लूट एवं चेन स्नेचिंग की पुष्टि नहीं हुई। झगड़ा जमीन के विवाद को लेकर हुआ था। बीते शनिवार को दोपहर दो बजे चुरई दलपतपुर में ग्रामीणों के घरों से दूध देकर लौट रहे तिलक सिंह एवं उमेश निवासी जाम पर गांव के कुछ लोगों ने लाठी व धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को घटना स्थल से सीएचसी भेज दिया था। पुलिस ने सीएचसी में घायलों का इलाज कराया।

हमले का कारण इस मामले में घायल तिलक सिंह के परिजन ने हमला कर 35000 रुपए लूटने एवं सोने की चेन स्नेचिंग करने का आरोप लगाकर पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया। एक्स पर ट्वीट भी किया। पुलिस ने सूचना मिलने पर घटना की जांच की। जांच में रुपए लूटने एवं चेन स्नेचिंग की पुष्टि नहीं हुई। झगड़ा जमीन के विवाद को लेकर हुआ था।

जमीन विवाद का विवरण पुलिस ने बताया कि गुड्डू सिंह, भाई तिलक सिंह एवं उमेश का गांव के रजनीश व रामौतार के बीच जमीन का विवाद है। रामौतार ने अपनी जमीन गत दिनों गांव के व्यक्ति को बेची थी। उस व्यक्ति से जमीन तिलक सिंह ने खरीद ली। रामौतार अब अपनी जमीन वापस लेना चाहता है। इस मामले को लेकर गत दिनों मारपीट हुई थी। रजनीश व रामौतार ने मारपीट करने पर गड्डू आदि के खिलाफ मीरगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस इस मुकदमा में आरोप पत्र कोर्ट भेज चुकी है।

पुलिस की कार्रवाई एसओ रवि कुमार ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर रजनीश एवं रामौतार आदि ने तिलक एवं उमेश के साथ मारपीट की। घायलों का पुलिस ने मेडिकल कराया। दवाब बनाने के लिए लूट एवं चेन स्नेचिंग का आरोप लगाया है। लूट व स्नेचिंग के कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आए हैं। पुलिस गहनता से जांच कर रही है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।