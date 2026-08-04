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Bareily News: पट्टे की जमीन पर दबंगई के बल पर किया कब्जा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: मीरगंज, संवाददाता। ग्रामीण दंपत्ति को रामगंगा के खादर में मिली पट्टे की जमीन पर कुछ लोगों ने पोल उखाड़ कर दबंगई के बल पर कब्जा कर लिया। विरोध करने पर

Bareily News: पट्टे की जमीन पर दबंगई के बल पर किया कब्जा

Bareily News: मीरगंज, संवाददाता। ग्रामीण दंपति को रामगंगा के खादर में मिली पट्टे की जमीन पर कुछ लोगों ने पोल उखाड़ कर दबंगई के बल पर कब्जा कर लिया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने ग्रामीण की तहरीर पर अलीगंज क्षेत्र के छह आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस जांच कर रही है। रामगंगा के खादर के गांव श्यामपुर निवासी दुर्जन पुत्र ऊधव एवं आरती पत्नी दुर्जन को गांव बाजपुर में कृषि योग्य भूमि प्रशासन से पट्टे में मिली थी। उनका नाम खतौनी में दर्ज है। दुर्जन की ओर से मीरगंज थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे में कहा गया है कि उनकी जमीन में राजस्व निरीक्षक एवं राजस्व कर्मी ने पैमाइश कर पोल लगवाकर सीमांकन किया था।कुछ

लोगों ने उसकी जमीन में लगे 12 पोल उखाड़कर गायब कर दिए। दबंगई के बल पर ट्रैक्टर से जुताईकर उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंच कर उन्हें दबंगों से बचाया। दुर्जन की तहरीर पर पुलिस ने सोमवार को आरोपी तेजपाल, जीराज, मनोहरी, ओमप्रकाश, अंगनलाल निवासी रौहतपुर एवं तोताराम निवासी कैनी शिवनगर थाना अलीगंज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।

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