Bareily News: जमीन के बंटवारे को लेकर भाइयों में विवाद, धमकी देने का आरोप
Bareily News: फतेहगंज पूर्वी के शाहपुर बनियान गांव में अनीस ने अपने भाइयों पर जमीन कब्जाने, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। उसकी मां की बीमारी के दौरान एक भाई ने उसके हिस्से की जमीन हड़प ली। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है।
Bareily News: फतेहगंज पूर्वी। थाना क्षेत्र के शाहपुर बनियान गांव निवासी अनीस पुत्र गुलाम साबिर ने क्षेत्राधिकारी फरीदपुर को तहरीर दी। इसमें अपने भाइयों पर जमीन कब्जाने, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। तहरीर में उसने बताया कि उसके पिता की करीब पांच वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है। परिवार में पांच भाई और दो बहनें हैं। आरोप है कि पैतृक जमीन का बंटवारा होने के बाद उसके हिस्से की जमीन पर उसके भाई राशिद, रफीक, मोवीन, अब्दुल नवी कब्जा करना चाहते हैं। उसका आरोप है कि बीमारी के दौरान उसकी मां के हिस्से की जमीन भी एक भाई ने अपने नाम करा ली है।
बीते दिनों जब वह अपने हिस्से की जमीन पर गया तो उसके भाइयों ने उसके साथ गाली-गलौज की और मारपीट की। उसे जमीन से दूर रहने की धमकी दी गई।कहा कि दोबारा जमीन पर दिखाई देने पर जान से मार दिया जाएगा। उसने बताया कि वह इस मामले में पहले भी पुलिस से शिकायत कर चुका है, लेकिन विवाद का समाधान नहीं हुआ। उसके भाई उसके हिस्से पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और उसकी बेटियों को लेकर भी वह परेशान है। इस संबंध में थाना प्रभारी राजकुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
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