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Bareily News: गड्ढा खोद रहे मजदूर पर गिरी ढांग, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: फरीदपुर में फैक्ट्री में गहरे गड्ढे से मिट्टी निकालते समय ढांग गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। अन्य मजदूरों ने भागकर जान बचाई। घटना के बाद मजदूरों ने फैक्ट्री के बाहर हंगामा किया। अंततः फैक्ट्री मालिक ने पीड़ित के परिजनों को आठ लाख मुआवजा देने पर दोनों पक्षों का समझौता हुआ।

Bareily News: गड्ढा खोद रहे मजदूर पर गिरी ढांग, मौत

Bareily News: फरीदपुर, संवाददाता। फैक्ट्री में गहरे गड्ढे से मिट्टी निकालते समय ढांग गिरने से दबकर मजदूर की मौत हो गई। जबकि उसके अन्य साथी गड्ढे से निकलकर भाग निकले। मौत पर भड़के मजदूरों ने प्लाईवुड फैक्ट्री के मुख्य द्वार का ताला तोड़कर हंगामा और तोड़फोड़ किया। काफी देर तक फैक्ट्री प्रबंधन से मुआवजे को लेकर वार्ता चलती रही। अंतत: फैक्ट्री मालिक द्वारा पीड़ित के परिजनों को आठ लाख मुआवजा देने के बाद मजदूर शांत हुए और दोनों पक्षों में समझौता हो गया。

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फैक्ट्री में हुए हादसे का विवरण

फरीदपुर के पचोमी गांव के पास कुणाल प्लाईवुड फैक्ट्री है। शुक्रवार को फैक्ट्री में कई मजदूर काम कर रहे थे। फैक्ट्री परिसर में 40 फीट गहरे गड्ढे की खुदाई चल रही थी। भोजपुर ओषढ गांव के तमाम मजदूर गड्ढे से मिट्टी निकाल रहे थे। इसी दौरान मिट्टी की ढांग गिर पड़ी। अन्य मज़दूर भाग निकले लेकिन भोजपुर ओषढ गांव के 25 वर्षीय सुरजीत ढांग में दब गए। यह देख फैक्ट्री के मालिक समेत अन्य कर्मचारी मौके से भाग निकले। साथी मजदूरों ने मिट्टी हटाने की कोशिश की लेकिन हटा नहीं सके तो परिजनों को सूचना दी। इसके बाद भोजपुर ओषढ गांव के सैकड़ों ग्रामीण हंगामा करते हुए पहुंच गए। उन्होंने मिट्टी हटाकर सुरजीत को बाहर निकाला। एंबुलेंस से सुरजीत को फरीदपुर के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां के डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

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फैक्ट्री के मुख्य गेट तोड़ घुसे मजदूर

कुणान प्लाईवुड फैक्ट्री में सुरजीत की मौत के बाद ग्रामीण दोबारा सुरजीत का शव लेकर फैक्ट्री के गेट पर पहुंच गए। गेट पर शव रख दिया। फैक्ट्री प्रबंधन ने सैकड़ों मजदूरों की भीड़ देखकर फैक्ट्री का मुख्य द्वार बंद कर दिया। फैक्ट्री प्रबंधन ने पुलिस बुलाई। पुलिस टीम ने ग्रामीणों को समझने की कोशिश की लेकिन उत्तेजित ग्रामीण हंगामा करते हुए फैक्ट्री के गेट को तोड़ने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। ग्रामीणों ने फैक्ट्री के छोटे गेट से घुसकर मुख्य द्वार में अंदर से लगा ताला तोड़ दिया। इसके बाद ग्रामीण फैक्ट्री में घुस गए। फैक्ट्री के अंदर शव रखकर हंगामा शुरू किया। कई ने फैक्ट्री के गेट पर बने कक्ष में तोड़फोड़ की। सूचना पर एसडीएम विदुषी सिंह, फरीदपुर इंस्पेक्टर राधेश्याम, फतेहगंज पूर्वी इंस्पेक्टर राजकुमार कई थानों की पुलिस टीम लेकर मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों को समझने की कोशिश की लेकिन ग्रामीण पीड़ित परिवार के लिए 15 लाख का मुआवजे मांग करने लगे। एसडीएम ने फैक्ट्री प्रबंधन से वार्ता करके 5 लाख का मुआवजा एवं दुर्घटना बीमा दिलाए का भरोसा दिया। ग्रामीण एसडीएम के समझौते को ठुकरा दिया। इसी दौरान भाकियू के जिला अध्यक्ष सोमवीर सिंह, पूर्व विधायक विजयपाल सिंह मौके पर पहुंचे। मजदूर के परिवार वालों एवं ग्रामीणों से वार्ता करके हंगामे को खत्म करने के लिए कहा। देर शाम तक फैक्ट्री में सैकड़ों ग्रामीण शव रखकर डेरा जमाए थे। अंतत: फैक्ट्री मालिक द्वारा आछलाख मुआवजा देने में पर दोनों पक्षों में समझौता हो गया।

तत्काल राहत मली होती तो बच जाती जान

मिट्टी की ढांग में सुरजीत की दबने के बाद फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से कोई राहत कार्य तत्काल नहीं किए गए। एक घंटा मिट्टी में दबे रहे से सुरजीत की मौत हो गई। परिजनों के पहुंचने के बाद भी फैक्ट्री प्रबंधन ने उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया। अगर तत्काल निकाल लिया जाता तो मजदूर की जान बच सकती थी।

बगैर सुरक्षा इंतजाम कराया जा रहा था काम

कुणान प्लाईवुड फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से 30 फीट गहरे गड्ढे में मशीन लगाई जानी थी। बताया जा रहा है कि जेसीबी से गड्ढा खुदवाया गया। इसके बाद उसमें से मिट्टी मजदूरों से निकलवाई जा रही थी। मजदूरों की सुरक्षा की कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। इसीलिए हादसा हो गया।

फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से मुआवजे की पहल की गई लेकिन बताए गए मुआवजे को परिजनों ने लेने से इनकार कर दिया। परिवार वालों को समझाया जा रहा है। उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाया जाएगा।

फरीदपुर एसडीएम विदुषी सिंह ।

फैक्ट्री में निर्माण का कार्य चल रहा था। इस दौरान हादसा हुआ है। मेरी संवेदना मृतक परिवार वालों के प्रति है। परिजनों से समझौता हो गया है उन्हें मुआवजा दे दिया गया है।

हर्षित अग्रवाल, फैक्ट्री मालिक

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

फैक्ट्री में कौन सा हादसा हुआ?
फैक्ट्री में गहरे गड्ढे से मिट्टी निकालते समय ढांग गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई।
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