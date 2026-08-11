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Bareily News: करंट से मरने वाले मजदूर की हुई शिनाख्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बरेली के प्रेमनगर में एक मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। यह घटना रविवार को शाहबाद में मंसूर के मकान पर निर्माण कार्य के दौरान हुई। मजदूर की पहचान उसके भाई शराफत ने की। शव को परिजनों को सौंप दिया गया है।

Bareily News: करंट से मरने वाले मजदूर की हुई शिनाख्त

Bareily News: बरेली। प्रेमनगर में करंट लगने से मरने वाले मजदूर की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने शव परिवार वालों को सुपुर्द कर दिया है। शाहबाद में मंसूर के मकान में निर्माण कार्य के दौरान रविवार को एक मजदूर की करंट से मौत हो गई थी। मजदूर को मंसूर की बहन गुजरेज घंटाघर चौराहे से काम के लिए लेकर आई थी। छैनी-हथौड़े से दीवार तोड़ने के दौरान तार कटने से लोहे के दरवाजे में करंट आ गया और उसकी चपेट में आकर मजदूर की मौत हो गई थी। सोमवार को भमोरा थाना क्षेत्र के गांव रफियाबाद निवासी शराफत ने मृतक की शिनाख्त अपने बड़े भाई रफाकत के रूप में की।

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