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Bareily News: दुर्गा वाहिनी की कुसुम लता पंचतत्व में विलीन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: दुर्गा वाहिनी की पूर्व जिला संयोजिका कुसुम लता तोमर (84 वर्ष) का निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार में कई राजनैतिक एवं सामाजिक व्यक्ति शामिल हुए। शोक में विभिन्न संगठनों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका अंतिम संस्कार स्टेशन रोड की श्मशान भूमि पर किया गया।

Bareily News: दुर्गा वाहिनी की कुसुम लता पंचतत्व में विलीन

Bareily News: दुर्गा वाहिनी की पूर्व जिला संयोजिका वरिष्ठ समाजसेवी कुसुम लता तोमर (84 वर्ष)  पंचतत्व में विलीन हो गईं। राजनैतिक एवं सामाजिक संगठनों ने उनके निधन पर शोक जताया। उनका अंतिम संस्कार स्टेशन रोड की श्मशान भूमि पर किया गया। अंतिम शव यात्रा में  एमएलसी कुंवर महाराज सिंह, सोहन लाल शर्मा,संतोष कुमार सिंह तोमर, डॉक्टर प्रवीन कुमार सिंह तोमर, आम आदमी पार्टी फरीदपुर विधानसभा प्रभारी अध्यक्ष आसिक अली, बार एसोसिएशन फरीदपुर अध्यक्ष अतुल कुमार शुक्ला, भाजपा जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट ओमवीर गुर्जर प्रधान, पूर्व डीजीसी रविंद्र सिंह चौहान, शिक्षक नेता शशीन्द् सिंह चौहान, जगत पाल सिंह, गिरीश सोमवंशी, म्यूज एकेडमी के डायरेक्टर योगेंद्र शर्मा, सभासद देवेंद्र सिंह टोनी, महेंद्र श्रीवास्तव, संजय सक्सेना, राजीव सिंह तोमर, रोहित शर्मा, अवधेश सिंह, हरिशंकर, सभासद विपिन चौधरी बाल्मीकि, रोहित राज सिंह, शजल , कौशल जौहरी, रविंद्र सिंह राठौड़, श्रीश चंद्र, शैलेश, धर्मेंद्र सक्सेना, अरुण सक्सेना, बृहर्मेंद्र मिश्रा, रामानंद पांडेय, ओमपाल, नरेश, अमन प्रताप सिंह तोमर, सूर्य प्रताप सिंह, रघुवंश तोमर, अमितांश आदि ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

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