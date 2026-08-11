Bareily News: आंवला से कछला घाट रवाना हुई चौथी डाक कांवड़ यात्रा

Bareily News: आंवला से कछला घाट रवाना हुई चौथी डाक कांवड़ यात्रा
Bareily News: आंवला में ठाकुरद्वारा मंदिर से महाशिवतेरस पर्व पर चौथी डाक कांवड़ यात्रा कछला घाट के लिए निकली। यात्रा में शिवभक्त जलाभिषेक के लिए कछला धाम से गंगाजल लाएंगे। इस यात्रा में कई शिवभक्त शामिल हुए हैं।
Bareily News: आंवला। नगर के ठाकुरद्वारा मंदिर से महाशिवतेरस पर्व पर चौथी डाक कांवड़ यात्रा कछला घाट के लिए रवाना हुई। महाराज राजीव त्रिपाठी ने बताया कि ठाकुरद्वारा मंदिर से शुरू हुई यह कांवड़ यात्रा कछला धाम से पवित्र गंगाजल लेकर लौटेगी। शिवभक्त गुलड़िया गौरीशंकर मंदिर पर जलाभिषेक करेंगे। इसमें संजय अग्रवाल, आयुष गुप्ता, अनमोल गुप्ता, तुलसी हिंदू, कार्तिक गुप्ता, वैभव अग्रवाल, पंकज गुप्ता, अर्पित गुप्ता, कुश अग्रवाल, वीर गुप्ता, ओम गुप्ता, कृष्ण शर्मा, तेजस्वी गुप्ता आदि शिवभक्त शामिल रहे।
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