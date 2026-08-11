Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bareily News: आंवला से कछला घाट रवाना हुई चौथी डाक कांवड़ यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

Bareily News: आंवला में ठाकुरद्वारा मंदिर से महाशिवतेरस पर्व पर चौथी डाक कांवड़ यात्रा कछला घाट के लिए निकली। यात्रा में शिवभक्त जलाभिषेक के लिए कछला धाम से गंगाजल लाएंगे। इस यात्रा में कई शिवभक्त शामिल हुए हैं।

Bareily News: आंवला से कछला घाट रवाना हुई चौथी डाक कांवड़ यात्रा

Bareily News: आंवला। नगर के ठाकुरद्वारा मंदिर से महाशिवतेरस पर्व पर चौथी डाक कांवड़ यात्रा कछला घाट के लिए रवाना हुई। ​महाराज राजीव त्रिपाठी ने बताया कि ठाकुरद्वारा मंदिर से शुरू हुई यह कांवड़ यात्रा कछला धाम से पवित्र गंगाजल लेकर लौटेगी। शिवभक्त गुलड़िया गौरीशंकर मंदिर पर जलाभिषेक करेंगे। इसमें संजय अग्रवाल, आयुष गुप्ता, अनमोल गुप्ता, तुलसी हिंदू, कार्तिक गुप्ता, वैभव अग्रवाल, पंकज गुप्ता, अर्पित गुप्ता, कुश अग्रवाल, वीर गुप्ता, ओम गुप्ता, कृष्ण शर्मा, तेजस्वी गुप्ता आदि शिवभक्त शामिल रहे।

ये भी पढ़ें:Etawah Auraiya News: पुरावली और लीटेपुर से निकलीं तूफानी डाक कांवड़ यात्राएं
ये भी पढ़ें:Etawah Auraiya News: पागल बाबा गंगासागर धाम से डाक कांवड़ यात्रा रवाना
ये भी पढ़ें:गंगोत्री से गंगाजल लेकर मवाना पहुंचे शिवभक्त
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Bareily News Bareily Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।