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Bareily News: आज प्रतिरोध दिवस मनाएंगे श्रमिक संगठन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बरेली। केंद्रीय श्रमिक संगठनों तथा संयुक्त किसान मोर्चा के आव्हान पर सरकार की नीतियों के विरोध में 10 अगस्त को प्रतिरोध दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रीय मज

Bareily News: आज प्रतिरोध दिवस मनाएंगे श्रमिक संगठन

Bareily News: केंद्रीय श्रमिक संगठनों तथा संयुक्त किसान मोर्चा के आव्हान पर सरकार की नीतियों के विरोध में 10 अगस्त को प्रतिरोध दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ( इंटक) के प्रदेश उपाध्यक्ष तथा जिला अध्यक्ष सतीश मेहता ने बताया कि सोमवार दोपहर 12 बजे सेठ दामोदर स्वरूप पार्क पर सभी एकत्र होने के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। वहां राष्ट्रपति को संबोधित 21 सूत्रीय मांग पत्र डीएम को सौंपेंगे ।

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