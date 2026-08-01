Bareily News: देवरनियां में अवैध खनन में तीन डम्पर सीज
Bareily News: फोटो बहेडी/ देवरनियां । जिला खनन अधिकारी और कोतवाली देवरनियां पुलिस ने
Bareily News: फोटो बहेडी/ देवरनियां ।
जिला खनन अधिकारी और कोतवाली देवरनियां पुलिस ने संयुक्त अभियान में अवैध खनन कर बालू ढो रहे तीन डम्परों को सीज किया है।
अवैध खनन का मामला
बरेली-नैनीताल हाईवे पर अवैध रूप से बालू (रेता) से भरे डम्परों और ट्रक बेखौफ दौडते हैं। गुरुवार रात अवैध रूप के खनन कर रेता ले जा रहे तीन डम्परों को सीज किया गया है। कोतवाली प्रभारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि चालक कोई वैध कागगजात नहीं दिखा सके। जिला खनन अधिकारी मनीष कुमार को बुलाकर उन्हें सीज करा दिया गया है। सीज तीनों डम्पर कोतवाली पर ही खड़ेहैं।
---------------
रोडवेज बस का हादसा
देवरनियां में रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार की मौत
बहेडी/देवरनियां। बरेली-नैनीताल फोरलेन हाईवे पर रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई हैं।
हादसा शुक्रवार सुबह दस बजे हुआ। बरेली से आ रही रोहिलखंड डिपो की बस यूपी 25 एफ 4037 की रॉग साइट आ रहे बाइक संख्या यूपी 25 चेड 5257 से टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक भोजीपुरा के गांव कंआडांडा निवासी 25वर्षीय युवक विपिन पुत्र तेजराम की मौत हो गई। कोतवाली पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है। रोडवेज बस छोड़कर चालक फरार हो गया। पुलिस ने बस कब्जे में ले लिया है।
-----------
मुंशी प्रेमचंद जयंती कार्यक्रम
एसडीआरडी पब्लिक स्कूल में मुंशी प्रेमचंद जयंती मनाई
फोटो
बहेड़ी। साईं दत्तराम धींगरा पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल में मुंशी प्रेमचंद जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विद्यालय के विभिन्न हाउसों के विद्यार्थियों ने 'ईदगाह', 'मंत्र', 'बूढ़ी काकी' एवं 'नमक का दरोगा' का प्रभावशाली मंचन प्रस्तुत किया। शुभारंभ नीतू मैम ने मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर प्रकाश डालकर किया। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका नीलम सक्सेना ने विद्यार्थियों को उनके साहित्य की जानकारी दी तथा नाटकों पर आधारित प्रश्नोत्तरी आयोजित की। विद्यालय प्रबंध समिति के श्री प्रतीक धींगरा एवं श्री ललित पिपलानी ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।