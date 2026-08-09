Bareily News: 32 निराश्रित गोवंशों को किया संरक्षित
Bareily News: फरीदपुर में नगर पालिका और ब्लॉक ने संगठित अभियान चलाकर 32 निराश्रित गोवंशों को सुरक्षा में लिया है। बरेली-लखनऊ हाईवे पर निराश्रित गोवंशों के कारण हुए हादसों को देखते हुए, डीएम के निर्देश पर यह अभियान शुरू किया गया। यह प्रयास लोगों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
Bareily News: फरीदपुर, संवाददाता। नगर पालिका और ब्लॉक की ओर से चलाए गए संयुक्त अभियान में 32 निराश्रित गोवंश को पकड़कर संरक्षित किया गया है। बरेली लखनऊ हाईवे पर निराश्रित गोवंशों की अधिकता होने की वजह से प्रतिदिन हादसे हो रहे थे। लोगों ने डीएम से शिकायत कर हाईवे पर घूम रहे निराश्रित गोवंशों को संरक्षित करने की मांग की। डीएम ने ब्लॉक और पालिका की टीम बनाकर संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। टीम ने हाईवे के ग्राम उच्चसिया और रम्पुरा कमन के 32 निराश्रित गोवंश को पकड़ कर अंधरपुरा वृहद गोशाला में संरक्षित कराया गया। अभियान को ग्राम रमपुरा कमन के प्रधान, सचिव और उच्चसिया के ग्रामवासियों की ओर से विशेष प्रयास कर सफल बनाया गया।
प्रयास से आए दिन लखनऊ हाईवे पर होने वाली समस्याओं में कमी आएगी। ईओ पुनीत कुमार ने बताया कि फरीदपुर के टोल प्लाजा से लेकर रजऊ तक के निराश्रित गोवंशों को अभियान चलाकर संरक्षित किया जाएगा।
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