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Bareily News: राज्यपाल ने किया ई-चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भुता के प्रीती पेट्रोल पंप पर ई-चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। इस अवसर पर कई प्रमुख नेता और क्षेत्रीय गणमान्य नागरिक मौजूद थे।

Bareily News: राज्यपाल ने किया ई-चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन

Bareily News: फरीदपुर /भुता। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शनिवार को भुता के प्रीती पेट्रोल पंप पर ई-चार्जिंग स्टेशन का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहाकि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ई-चार्जिंग स्टेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इससे क्षेत्र के इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को बेहतर सुविधा मिलेगी।कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख जगमोहन यादव, फरीदपुर के दिवंगत विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल के पुत्र ईशान ग्वाल, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हरेंद्र पटेल, रमेश जैन, भाजपा मंडल महामंत्री दीपक चौहान, अजय प्रताप सिंह, भाजपा मंडल महामंत्री कल्याण मौर्य, उदयभान कटिहा, अभय कटिहा, डॉ. डीपी गंगवार सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

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