Bareily News: चोरों ने आभूषण व नकदी पर किया हाथ साफ
Bareily News: चोरों ने आभूषण व नकदी पर किया हाथ साफ शेरगढ़, संवाददाता। थाना क्षेत्र
Bareily News: चोरों ने आभूषण व नकदी पर किया हाथ साफ शेरगढ़, संवाददाता। थाना क्षेत्र के गांव स्वाले मुजाहिदपुर में सोने के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। भुक्तभोगी ने मामले की लिखित शिकायत थाने में दी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही हैगांव स्वाले मुज़ाहिदपुर के शमसुद्दीन ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसके घर में बीती रात्रि करीब 2 बजे चोर छत से घर में दाखिल हो गए। गहने और नकदी चोरी कर लिया। पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर पुलिस जांच कर रही है।45 कांवड़ियों का जत्था हरिद्वार रवानाशेरगढ़, संवाददाता। गुरुवार को मोहल्ला कांवर से 45 सदस्यीय कांवड़ियों का जत्था महेंद्र पाल व उपमहंत राजेश मौर्य के नेतृत्व में हरिद्वार रवाना हुआ।
सभासद ख्यालीराम मौर्य व मोहल्लेवासियों ने पुष्पमालाएं पहनाकर श्रद्धालुओं को विदा किया। अस्पताल बाईपास तिराहे पर स्थित मंदिर में कांवड़ियों ने पूजा-अर्चना की, जहां थाना प्रभारी राजेश कुमार पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहे। सभासद ख्यालीराम मौर्य ने बताया कि श्रद्धालु 11 अगस्त को मोहल्ला कांवर स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक करेंगे।
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