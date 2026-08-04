Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bareily News: दो गुना रुपये करने का झांसा देकर ठगी, पांच पर रिपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

Bareily News: अलीगंज/राजपुर कला। दो गुने रुपयें करने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने के मामले में एसएसपी के निर्देश पर पांच लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कराई है।

Bareily News: दो गुना रुपये करने का झांसा देकर ठगी, पांच पर रिपोर्ट

Bareily News: अलीगंज/राजपुरकला। दो गुने रुपये करने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने के मामले में एसएसपी के निर्देश पर पांच लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। महेश पाल निवासी ग्राम अंबेडकर पार्क अलीगंज ने बताया कि आरोपियों ने एक सुनियोजित साजिश के तहत ग्राम फाइनेंस निधि लिमिटेड नाम से एक वित्तीय संस्था खोली। आरोपियों ने युवाओं को अधिक कमीशन का लालच देकर और ग्रामीणों को लुभावनी पॉलिसियों में निवेश पर रकम दोगुनी करने का झांसा देकर मोटी रकम जमा करा ली。

पीड़ितों की शिकायत

पीड़ितों का आरोप है कि रुपये जमा कराने के बाद उन्हें या तो अधूरी रसीदें दी गईं या रसीद देने में टालमटोल किया गया। जब निवेशकों ने अपने पैसे वापस मांगे तो कंपनी के मुखिया और आरोपी आगबबूला हो गए। गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों ने पीड़ितों को एक बाउंस चेक देकर धोखाधड़ी करते हुए फरार हो गए। ठगी के शिकार हुए महेश पाल के तीन लाख, रूप किशोर निवासी अनिरुद्धपुर के पांच लाख, संजय सागर के एक लाख और निर्मला के 50 हजार रुपए डूब गए। इसके अलावा, कई अन्य ग्रामीणों की जमापूंजी भी हड़प ली गई।

पुलिस की कार्रवाई

इस मामले में एसएसपी के निर्देश पर अलीगंज पुलिस ने बेगराज, सतीश कुमार, प्रेम सिंह निवासी सुतेरा अलीगंज तथा दिलीप चंद कोटेदार निवासी ग्राम नितोई भमोरा, प्रदीप ग्राम कुंवरगांव बदायूं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और भागे आरोपियों की धरपकड़ कर पीड़ितों का पैसा वापस कराने की कोशिश की जाएगी।

प्रश्न एवं उत्तर

इस ठगी की मुख्य योजना क्या थी?
आरोपियों ने युवाओं और ग्रामीणों को लुभावनी पॉलिसियों में निवेश पर रकम दोगुनी करने का झांसा दिया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareily News Crime News Bareily Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।