Bareily News: दो गुना रुपये करने का झांसा देकर ठगी, पांच पर रिपोर्ट
Bareily News: अलीगंज/राजपुर कला। दो गुने रुपयें करने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने के मामले में एसएसपी के निर्देश पर पांच लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कराई है।
Bareily News: अलीगंज/राजपुरकला। दो गुने रुपये करने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने के मामले में एसएसपी के निर्देश पर पांच लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। महेश पाल निवासी ग्राम अंबेडकर पार्क अलीगंज ने बताया कि आरोपियों ने एक सुनियोजित साजिश के तहत ग्राम फाइनेंस निधि लिमिटेड नाम से एक वित्तीय संस्था खोली। आरोपियों ने युवाओं को अधिक कमीशन का लालच देकर और ग्रामीणों को लुभावनी पॉलिसियों में निवेश पर रकम दोगुनी करने का झांसा देकर मोटी रकम जमा करा ली。
पीड़ितों की शिकायत
पीड़ितों का आरोप है कि रुपये जमा कराने के बाद उन्हें या तो अधूरी रसीदें दी गईं या रसीद देने में टालमटोल किया गया। जब निवेशकों ने अपने पैसे वापस मांगे तो कंपनी के मुखिया और आरोपी आगबबूला हो गए। गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों ने पीड़ितों को एक बाउंस चेक देकर धोखाधड़ी करते हुए फरार हो गए। ठगी के शिकार हुए महेश पाल के तीन लाख, रूप किशोर निवासी अनिरुद्धपुर के पांच लाख, संजय सागर के एक लाख और निर्मला के 50 हजार रुपए डूब गए। इसके अलावा, कई अन्य ग्रामीणों की जमापूंजी भी हड़प ली गई।
पुलिस की कार्रवाई
इस मामले में एसएसपी के निर्देश पर अलीगंज पुलिस ने बेगराज, सतीश कुमार, प्रेम सिंह निवासी सुतेरा अलीगंज तथा दिलीप चंद कोटेदार निवासी ग्राम नितोई भमोरा, प्रदीप ग्राम कुंवरगांव बदायूं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और भागे आरोपियों की धरपकड़ कर पीड़ितों का पैसा वापस कराने की कोशिश की जाएगी।
प्रश्न एवं उत्तर
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