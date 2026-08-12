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Bareily News: डीएम आदेश पर सहकारी समिति कुंवरपुर बंजरिया जांच को पहुंचीं जिला कृषि अधिकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बरेली के बिथरी चैनपुर विकास खंड में कृषकों ने सहकारी समिति कुंवरपुर बंजारिया के सचिव के खिलाफ उर्वरक वितरण में धांधली की शिकायत की। डीएम ने जांच के आदेश दिए। जिला कृषि अधिकारी ने मौके पर किसानों के बयान दर्ज किए और सचिव से स्पष्टीकरण मांगा। सचिव को चेतावनी दी गई है और मामले की जांच डीएम करेंगे।

Bareily News: डीएम आदेश पर सहकारी समिति कुंवरपुर बंजरिया जांच को पहुंचीं जिला कृषि अधिकारी

Bareily News: बरेली। विकास खंड बिथरी चैनपुर के कृषकों द्वारा सहकारी समिति कुंवरपुर बंजरिया के सचिव द्वारा उर्वरक वितरण में की जा रही धांधलेबाजी की शिकायत डीएम से की गई। डीएम ने जिला कृषि अधिकारी ऋतुषा तिवारी को जांच कर कार्रवाई को आदेश दिये। मंगलवार को जिला कृषि अधिकारी ने अपर जिला सहकारी अधिकारी सदर के साथ सहकारी समिति कुंवरपुर बंजरिया पर पहुंचकर जांच पड़ताल की गई। मौके पर उपलब्ध किसानों से बयान दर्ज किये। समिति के सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया है। मौजूद किसानों द्वारा समिति के सचिव पर अभद्र व्यवहार किए जाने और मनमाने तरीके से खाद वितरण करने का आरोप लगाया गया।

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समिति कुंवरपुर बंजरिया के उर्वरक बिक्री रजिस्टर, पीओएस मशीन और गोदाम में उपलब्ध उर्वरकों के बैग भी जिला कृषि अधिकारी द्वारा गिनती करवाए गये। उर्वरकों के बैग्स को नियमानुसार गोदाम में सचिव द्वारा भंडारित नहीं कराए जाने के कारण बैग्स की गिनती नहीं कराई जा सकी। जिला कृषि अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में सचिव को चेतावनी दी है। मामले की जांच डीएम को सौंपी जाएगी।

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