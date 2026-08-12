Bareily News: पंजीकृत अस्पताल की ओटी सर्जिकल टेप की सील, उठे सवाल

Bareily News: बरेली में झोलाछाप की नोडल अधिकारी ने फरीदपुर में पंजीकृत अस्पतालों का निरीक्षण किया। अस्पताल के संचालक को नोटिस दिया गया और 300 बेड अस्पताल बुलाया गया। जांच के दौरान अस्पताल की ओटी को सर्जिकल टेप से सील किया गया। अधिकारियों ने कहा कि अवैध अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Bareily News: बरेली। झोलाछाप की नोडल अधिकारी ने मंगलवार को फरीदपुर में पंजीकृत अस्पतालों का निरीक्षण किया। आरोप है कि टीम ने अस्पताल की ओटी के दरवाजे पर सर्जिकल टेप लगा दिया। अस्पताल रजिस्टर्ड होने के बाद भी उसे पंजीकरण के दस्तावेज नहीं दिखाने का हवाला देते हुए नोटिस थमा दिया। सबसे चौंकाने वाली बात है कि अस्पताल संचालक को नोटिस का जवाब देने के लिए सीएमओ कार्यालय बुलाने की जगह 300 बेड अस्पताल बुलाया गया। अब अधिकारी इस पूरी कार्रवाई से पल्ला झाड़ रहे हैं। सीएमओ ने बीते दिनों प्रभार बदला था। पीसीपीएनडीटी के नोडल डॉ. अमित कुमार, अस्पताल पंजीकरण-नवीनीकरण के नोडल डॉ. लईक अंसारी और झोलाछाप-अपंजीकृत अस्पताल की नोडल डॉ. शुचिता गंगवार को बनाया गया है। मंगलवार को झोलाछाप की नोडल अधिकारी डॉ. शुचिता गंगवार ने टीम के साथ फरीदपुर में श्री ओम बत्रा मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल में निरीक्षण किया। खास बात यह है कि यह अस्पताल पंजीकृत है। अस्पताल संचालक को नोटिस जारी किया गया कि मौके पर पंजीकरण के दस्तावेज नहीं दिखा सका और 300 बेड अस्पताल कागज लेकर मिलने बुलाया गया है。

तीनों अस्पताल संचालकों को दिया अलग-अलग समय मजेदार बात यह है कि आमतौर पर अस्पताल संचालकों को किसी नोटिस का जवाब सीएमओ कार्यालय में देना होता है। लेकिन इस बार नोडल अधिकारी डॉ. शुचिता गंगवार की तरफ से जो नोटिस जारी किय गया, उसे अस्पताल संचालकों को 300 बेड अस्पताल में जवाब लेकर आने को कहा गया। इतना ही नहीं, श्री ओम बत्रा मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल संचालक को 12 बजे तो भुता के अशोक-कुसुम अस्पताल के संचालक को 12:30 बजे 300 बेड अस्पताल आने को कहा गया है।

300 बेड अस्पताल के प्लंबर का दिया नंबर निरीक्षण में डॉ. शुचिता गंगवार के साथ झोलाछाप के बाबू विकास भी थे। टीम ने संचालकों को एक मोबाइल नंबर दिया जो 300 बेड अस्पताल के प्लंबर आसिफ का है। जबकि उसका सीएमओ कार्यालय, झोलाछाप, अस्पतालों के पंजीकरण से कोई लेनादेना ही नहीं है।

टेप लगाकर सील करने पर उठे सवाल झोलाछाप की टीम का पंजीकृत अस्पतालों में जांच करने जाने से कई सवाल उठ रहे हैं। साथ ही सबसे अधिक चर्चा उनकी तरफ से की गई कार्रवाई की है। टीम अपने साथ सामान तक नहीं ले गई थी। अस्पताल में ओटी, डॉक्टर का कक्ष सील करने के लिए वहां रखे सर्जिकल टेप को ही चिपका दिया।

अफसरों की सुनिए सर्जिकल टेप से सील करने का तो पता नहीं है। एक सूचना थी जिसकी जांच के लिए उस समय मौजूद अधिकारी को भेज दिया गया था। अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों-क्लीनिक के खिलाफ विभाग की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

- डॉ. विश्राम सिंह, सीएमओ

अस्पताल पंजीकृत हैं, उनका ओटी देखा गया। वहां डॉक्टर ही नहीं मिले। कोई सील करने जैसी कार्रवाई नहीं की गई है। नोटिस दिया गया है और जवाब मांगा गया है।

- डॉ. शुचिता गंगवार, नोडल अधिकारी