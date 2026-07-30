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Bareily News: इनर व्हील क्लब न्यू नॉर्थ ने बच्चों में बांटी पठन सामग्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: इनर व्हील क्लब न्यू नॉर्थ ने बच्चों में बांटी पठन सामग्रीइनर व्हील क्लब न्यू नॉर्थ ने बच्चों में बांटी पठन सामग्रीइनर व्हील क्लब न्यू नॉर्थ ने बच्चो

Bareily News: इनर व्हील क्लब न्यू नॉर्थ ने बच्चों में बांटी पठन सामग्री

Bareily News: इनर व्हील क्लब ऑफ बरेली न्यू नॉर्थ ने बिथरी चैनपुर स्थित भगवानपुर आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को कॉपी, पेंसिल समेत अन्य शैक्षणिक सामग्री वितरित की। इसके साथ ही जरूरतमंद बच्चों को खाद्य सामग्री भी बांटी गई। इस मौके पर क्लब की अध्यक्षा मंजुला खंडेलवाल, सचिव श्यामा अरोड़ा, मालती देवी, डॉ. शैफाली, रमा रानी, रश्मि समेत अन्य सदस्य मौजूद रहीं।

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