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Bareily News: जिला जेल में निरुद्ध कैदी की दिल्ली के अस्पताल में मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: फतेहगंज पश्चिमी के बंदी परवेज की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पत्नी परवीन ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों ने प्रभावी उपचार नहीं किया। परवेज पिछले पांच महीने से गंभीर रूप से बीमार थे और अपने पीछे पत्नी और चार बच्चों को छोड़ गए हैं।

Bareily News: जिला जेल में निरुद्ध कैदी की दिल्ली के अस्पताल में मौत

Bareily News: फतेहगंज पश्चिमी, संवाददाता। बरेली में जिला जेल में निरुद्ध फतेहगंज पश्चिमी के बंदी परवेज पुत्र बशीर अहमद की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान रविवार को मौत हो गई। मौत की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया।

इलाज के लिए अस्पताल भेजना

कस्बा के मोहल्ला अंसारी वार्ड 7 निवासी परवेज (35) विगत पांच महीने से बीमार थे। पत्नी परवीन ने बताया कि पति पिछले पांच माह से गंभीर रूप से बीमार थे। पहले उनका इलाज बरेली जिला अस्पताल में चला। हालत में सुधार न होने पर मेरठ रेफर किया गया। वहां करीब 10 दिन उपचार के बाद भी तबीयत में सुधार नहीं हुआ तब दिल्ली सफदरजंग अस्पताल भेजा गया।

परिजनों की पीड़ा

दिल्ली के अस्पताल में 12 दिन हुए इलाज के बाद शनिवार की रात में उनकी मौत हो गई। परवीन का आरोप है चिकित्सकों ने पहले तिल्ली बढ़ी होने की बात कही थी। बीमारी का पता चलने के बाद भी प्रभावी उपचार नहीं हो सका। मृतक अपने पीछे पत्नी परवीन, तीन बेटियां आलिया, एशिया, फरीन और पुत्र आमिर को छोड़ गया है। परवीन बरेली बस जंक्शन के पास फुटपाथ पर रहकर कबाड़ बीनकर परिवार पालती हैं। पति की मौत से वह आहत है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा दिया गया है। परिजन शव लेकर घर के लिए रवाना हो गए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

परवेज कहां के निवासी थे?
परवेज कस्बा के मोहल्ला अंसारी वार्ड 7 निवासी थे।
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