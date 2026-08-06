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Bareily News: आज से दो अक्तूबर तक धारा-163 लागू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: शाहजहांपुर में आगामी त्योहारों और परीक्षाओं के मद्देनजर 6 अगस्त से 2 अक्टूबर 2026 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 लागू रहेगी। इस दौरान बिना अनुमति के सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन और धार्मिक आयोजन वर्जित रहेंगे। जिला प्रशासन ने नागरिकों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है।

Bareily News: आज से दो अक्तूबर तक धारा-163 लागू

Bareily News: शाहजहांपुर। आगामी त्योहारों और विभिन्न परीक्षाओं के मद्देनजर जिले में 6 अगस्त से 2 अक्टूबर 2026 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 लागू रहेगी। बिना अनुमति सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन और धार्मिक आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। जिला प्रशासन ने लोगों से प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन कर शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की।

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