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Bareily News: घर के बाहर से बाइक चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: गांव नरसुआ में चोरों का आतंक बढ़ रहा है। स्थानीय निवासी टीकाराम की बाइक रात में दरवाजे के सामने से चुराई गई। पुलिस ने टीकाराम की शिकायत पर मामला दर्ज किया है और बाइक की तलाश शुरू कर दी है।

Bareily News: घर के बाहर से बाइक चोरी

Bareily News: क्षेत्र में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। गांव नरसुआ निवासी टीकाराम ने सोमवार की रात बाइक दरवाजे के सामने खड़ी की। रात में करीब 9 बजे बाइक चोरी हो गई। टीकाराम की तहरीर पर पुलिस ने चोर के खिलाफ मुकदमा दर्जकर बाइक की तलाश शुरू कर दी है।

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