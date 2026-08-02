Bareily News: दो किसानों को खेत में काम करते समय सर्प ने डसा
Bareily News: बरसात के मौसम में सांपों के काटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। शनिवार को दो किसानों, नरेश और मुरारीलाल, को खेत में काम करते समय सांप ने काट लिया। स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। चिकित्सक ने उपचार में देरी न करने की सलाह दी है।
Bareily News: मीरगंज, संवाददाता। बरसात के मौसम में सांप निकलने की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। शनिवार में खेत में काम कर रहे दो किसानों को सांप ने डस लिया। दोनों की हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें सीएचसी लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद किसानों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया।गांव ठिरिया खुर्द निवासी नरेश पुत्र शंकरलाल खेत में काम कर रहे थे। काम करते समय उनको सांप ने काट लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें सीएचसी लेकर पहुंचे। बहादुरपुर प्रथम गांव निवासी मुरारीलाल पुत्र शोभाराम शनिवार की शाम पांच बजे खेत में कार्य कर रहे थे। उन्हें सांप ने डस लिया। परिजन उन्हें सीएचसी लेकर पहुंचे।
सीएचसी के चिकित्साधिकारी डा. आदित्य शर्मा ने बताया दोनों ग्रामीणों को एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन लगाकर। जिला अस्पताल रेफर कर दिया। चिकित्सा अधीक्षक ने कहा सांप काटने की पर में झाड़-फूंक या घरेलू उपचार में समय न गंवाएं। मरीज को तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल ले जाकर इलाज कराएं। इलाज से मरीज की जान बचाई जा सकती है।
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