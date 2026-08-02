Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bareily News: दो किसानों को खेत में काम करते समय सर्प ने डसा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

Bareily News: बरसात के मौसम में सांपों के काटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। शनिवार को दो किसानों, नरेश और मुरारीलाल, को खेत में काम करते समय सांप ने काट लिया। स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। चिकित्सक ने उपचार में देरी न करने की सलाह दी है।

Bareily News: दो किसानों को खेत में काम करते समय सर्प ने डसा

Bareily News: मीरगंज, संवाददाता। बरसात के मौसम में सांप निकलने की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। शनिवार में खेत में काम कर रहे दो किसानों को सांप ने डस लिया। दोनों की हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें सीएचसी लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद किसानों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया।गांव ठिरिया खुर्द निवासी नरेश पुत्र शंकरलाल खेत में काम कर रहे थे। काम करते समय उनको सांप ने काट लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें सीएचसी लेकर पहुंचे। बहादुरपुर प्रथम गांव निवासी मुरारीलाल पुत्र शोभाराम शनिवार की शाम पांच बजे खेत में कार्य कर रहे थे। उन्हें सांप ने डस लिया। परिजन उन्हें सीएचसी लेकर पहुंचे।

सीएचसी के चिकित्साधिकारी डा. आदित्य शर्मा ने बताया दोनों ग्रामीणों को एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन लगाकर। जिला अस्पताल रेफर कर दिया। चिकित्सा अधीक्षक ने कहा सांप काटने की पर में झाड़-फूंक या घरेलू उपचार में समय न गंवाएं। मरीज को तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल ले जाकर इलाज कराएं। इलाज से मरीज की जान बचाई जा सकती है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareily News Bareily Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।