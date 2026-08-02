Bareily News: झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने जीआरएम स्कूल में किया बाबू बनवारी लाल अग्रवाल बहुउद्देशीय सभागार का लोकार्पण

Bareily News: बरेली में बाबू बनवारी लाल अग्रवाल के स्मृति में एक बहुउद्देशीय सभागार का लोकार्पण किया गया। झारखंड के राज्यपाल ने इस सभागार का उद्घाटन किया। उन्होंने शिक्षण में आधुनिक सुविधाओं के महत्व पर जोर दिया और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए इसकी आवश्यकता बताई।

झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने जीआरएम स्कूल में किया बाबू बनवारी लाल अग्रवाल बहुउद्देशीय सभागार का लोकार्पण

Bareily News: ‎बरेली, वरिष्ठ संवाददाता। श्री गुलाब राय विद्यालय समूह के डोहरा रोड परिसर में रविवार को संस्थापक एवं महान शिक्षाविद् स्व. बाबू बनवारी लाल अग्रवाल की स्मृति में निर्मित अत्याधुनिक बाबू बनवारी लाल अग्रवाल बहुउद्देशीय सभागार का भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया।

समारोह का उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने फीता काटकर एवं शिलापट्ट का अनावरण कर सभागार का शुभारंभ किया। ‎समारोह में राज्यपाल ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे बहुउद्देशीय सभागार विद्यार्थियों को शैक्षिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और रचनात्मक गतिविधियों के लिए बेहतर मंच प्रदान करेंगे। उन्होंने विद्यालय समूह के 79 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में दिए जा रहे योगदान की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्थान संस्कार और उत्कृष्ट शिक्षा का मजबूत केंद्र बन चुका है।

सभागार का उपयोग ‎विद्यालय प्रबंधक राजेश अग्रवाल जौली ने बताया कि डोहरा रोड परिसर के स्थापना के 10 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर इस अत्याधुनिक सभागार का निर्माण कराया गया है। यहां विभिन्न शैक्षिक, सांस्कृतिक, सेमिनार, कार्यशाला और अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को नई दिशा मिलेगी। कार्यक्रम में कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, बिथरी विधायक डॉ. राघवेंद्र शर्मा, विधान परिषद सदस्य कुंवर महाराज सिंह, डॉ. हरि सिंह ढिल्लो, विद्यालय की संरक्षिका उषा रानी अग्रवाल, प्रबंधक राजेश अग्रवाल जौली, निदेशक त्रिजित अग्रवाल सहित शिक्षाविद समेत विद्यालय स्टाफ समेत अन्य लोग उपस्थित रहे।