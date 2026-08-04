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Bareily News: रंजिश में युवक को रास्ते में घेर कर पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: शाही, संवाददाता। शाही क्षेत्र के ग्राम दाढ़ा में रविवार को देर शाम पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक युवक को रास्ते में घेरकर लाठी-डंडा और ईंट से जमक

Bareily News: रंजिश में युवक को रास्ते में घेर कर पीटा

Bareily News: शाही, संवाददाता। शाही क्षेत्र के ग्राम दाढ़ा में रविवार की देर शाम रंजिश के चलते दबंगों ने युवक को रास्ते में घेरकर लाठी-डंडे से पिटाई कर दी। ईंट से हमला किए। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।दाढ़ा निवासी नरेश पुत्र लेखराज ने बताया कि देर शाम वह गांव में जा रहा था। इसी दौरान गांव के तीन लोगों ने उसे रास्ते में रोक लिया। तीनों ने गालियां दी और पिटाई कर दी। पीड़ित को जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए।

पीड़ित ने बताया कि आरोपियों से उसकी पुरानी रंजिश है। इसी के चलते घटना को अंजाम दिया गया है। सूचना पर शाही पुलिस मौके पर पहुंची। थानाध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद

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