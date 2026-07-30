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Bareily News: बगैर अनुमति लगाई जा रही बुध बाजार पर लगा प्रतिबंध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बीसलपुर रोड पर बुधवार बाजार को तत्काल रोका गया है। सीओ संदीप सिंह ने कांवड़ यात्रा में बाधा डालने का हवाला देते हुए यह प्रतिबंध लगाया है। फरीदपुर में बिना अनुमति बाजार लगने से सड़क पर जाम उत्पन्न हो रहा था, जिससे कांवड़ियों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा था।

Bareily News: बगैर अनुमति लगाई जा रही बुध बाजार पर लगा प्रतिबंध

Bareily News: बगैर अनुमति के बीसलपुर रोड पर लगाई जा रही बुधवार बाजार पर तत्काल रोक लगाई जाने के निर्देश दिए गए हैं। सीओ संदीप सिंह ने कावड़ यात्रा प्रभावित होने का हवाला देकर बुध बाजार पर तत्काल प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए है। फरीदपुर में बीसलपुर रोड के अंडरपास के निकट बुध बाजार लगाई जा रही थी। जिससे सड़क पर जाम की स्थिति पैदा होने लगी। लोगों ने सीओ संदीप सिंह से शिकायत की। आरोप लगाया कि सावन में विभिन्न गंगा घाटों से जल लेकर कांवड़िया बीसलपुर रोड से निकलकर शिव मंदिरों में जलाभिषेक करने जाते हैं। बुध बाजार की वजह से बीसलपुर रोड पर जाम लग रहा है।

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सीओ संदीप सिंह ने थाना पुलिस को तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहा। बताया सावन मास में कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए बुध बाजार की अनुमति नहीं दी गई है। बगैर अनुमति बाजार लगाने की कोशिश की तो कार्यवाही की जाएगी। 

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