Bareily News: देवरनियां में अवैध खनन में तीन डम्पर सीज

Bareily News: फोटो बहेडी/ देवरनियां ।‌ जिला खनन अधिकारी और कोतवाली देवरनियां पुलिस ने

Bareily News: फोटो बहेडी/ देवरनियां ।‌

जिला खनन अधिकारी और कोतवाली देवरनियां पुलिस ने संयुक्त अभियान में अवैध खनन कर बालू ढो रहे तीन डम्परों को सीज किया है।

अवैध खनन की जानकारी बरेली-नैनीताल हाईवे पर अवैध रूप से बालू (रेता) से भरे डम्परों और ट्रक बेखौफ दौडते हैं। गुरुवार रात अवैध रूप के खनन कर रेता ले जा रहे तीन डम्परों को सीज किया गया है। कोतवाली प्रभारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि चालक कोई वैध कागगजात नहीं दिखा सके। जिला खनन अधिकारी मनीष कुमार को बुलाकर उन्हें सीज करा दिया गया है। सीज तीनों डम्पर‌ कोतवाली पर ही खड़ेहैं।

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देवरनियां में‌ रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार की मौत

रोड एक्सीडेंट की घटनाएं bहेड़ी/देवरनियां। बरेली-नैनीताल फोरलेन हाईवे पर रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई हैं।

हादसा शुक्रवार सुबह दस बजे हुआ। बरेली से आ रही रोहिलखंड डिपो की बस यूपी 25 एफ 4037 की रॉग साइट आ रहे बाइक संख्या यूपी 25 चेड 5257 से टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक भोजीपुरा के गांव कंआडांडा निवासी 25वर्षीय युवक विपिन पुत्र तेजराम की मौत हो गई। कोतवाली पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है। रोडवेज बस छोड़कर चालक फरार हो गया। पुलिस ने बस कब्जे में ले लिया है।

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एसडीआरडी पब्लिक स्कूल में मुंशी प्रेमचंद जयंती मनाई

जयंती का आयोजन फोटो

बहेड़ी। साईं दत्तराम धींगरा पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल में मुंशी प्रेमचंद जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विद्यालय के विभिन्न हाउसों के विद्यार्थियों ने 'ईदगाह', 'मंत्र', 'बूढ़ी काकी' एवं 'नमक का दरोगा' का प्रभावशाली मंचन प्रस्तुत किया। शुभारंभ नीतू मैम ने मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर प्रकाश डालकर किया। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका नीलम सक्सेना ने विद्यार्थियों को उनके साहित्य की जानकारी दी तथा नाटकों पर आधारित प्रश्नोत्तरी आयोजित की। विद्यालय प्रबंध समिति के श्री प्रतीक धींगरा एवं श्री ललित पिपलानी ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया।