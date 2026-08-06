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Bareily News: अवैध क्लीनिक सील, संचालक मौके से भागा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हरेला में अवैध क्लीनिक पर छापा मारा। संचालक मौके से भाग गया। क्लीनिक को सील कर दिया गया है और उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। हाल ही में यहाँ गर्भवती का उपचार हुआ था, जिसके चलते उसकी मौत भी हुई। टीम में डॉ. अनुराग गौतम और डॉ. कांति भूषण पाठक शामिल थे।

Bareily News: अवैध क्लीनिक सील, संचालक मौके से भागा

Bareily News: स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बुधवार को हरेला में चल रहे अवैध क्लीनिक पर छापा मारा। संचालक मौके से भाग निकला। टीम ने क्लीनिक सील कर दिया है। उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस क्लीनिक पर बीते दिनों गर्भवती का उपचार हुआ था और उसकी मौत हो गई थी। फरीदपुर एमओआईसी डॉ. अनुराग गौतम ने बताया कि अवैध क्लीनिक संचालित होने की सूचना पर टीम भेजी गई। टीम ने हरेला में जांच की तो क्लीनिक संचालित होने का पता चला। टीम वहां पहुंची तो संचालक भाग निकला। शुरूआती छानबीन में पता चला कि क्लीनिक का सीएमओ कार्यालय में पंजीकरण नहीं था।

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क्लीनिक सील कर दी गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई करने वाली टीम में चिकित्सा अधिकारी डॉ. कांति भूषण पाठक, लैब तकनीशियन सुमित मिश्रा शामिल रहे।

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