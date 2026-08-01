Bareily News: पत्नी को कार के बोनट पर घसीटने का आरोपी गिरफ्तार
Bareily News: भमोरा। पत्नी को कार के बोनट पर घसीटने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
Bareily News: भमोरा। छह जून को पत्नी को कार के बोनट पर घसीटने के आरोपी फरार पति को शुक्रवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।गांव कटका रमन की एक महिला को अपने पति पर पर शक था। पति प्रेमिका को कार से लेकर देवचरा पहुंचा था, उसकी पत्नी इस दौरान वहां सड़क पर खड़ी थी। पत्नी ने देखकर शोर मचा दिया ब्रेकर पर कार धीमी हुई तब पत्नी कार के बोनट पर लटक गई, पति कुछ दूर तक घसीटते ले गया, तभी राहगीरों ने कार चालक की पकड़ कर पिटाई कर दी। इसका एक वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी।
शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी पति नेत्रपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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