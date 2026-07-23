Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bareily News: पति जान से मारने को दबाया पत्नी का गला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

Bareily News: मीरगंज,संवाददाता। पति ने बहन के साथ मिलकर पत्नी को लाठी डंडों से जमकर पीटा। पति ने जान से मारने को पत्नी का गला दबाया। पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने आरो

Bareily News: पति जान से मारने को दबाया पत्नी का गला

Bareily News: मीरगंज,संवाददाता। पति ने बहन के साथ मिलकर पत्नी को लाठी-डंडों से पीटा। पति ने जान से मारने को पत्नी का गला दबाया। पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया।मीरगंज के मोहल्ला मेवात की दीपिका गुप्ता का आरोप है कि उनका पति मनोज कुमार गुप्ता शराब पीने का आदी है। पति शराब पीकर उनको गाली गलौच कर पीटते हैं। उसका जीना हराम कर रखा है। गुरुवार की सुबह 11.30 बजे पति एवं उसकी बहन ने गाली-गलौच कर लात-घूसों व लाठी-डंडों से दीपिका को पीटा। जान से मारने को गला दबाया। गत 18 दिन पूर्व पति ने पत्नी को हाथ तोड़ दिया था।

महिला ने पुलिस को तहरीर दी। दीपिका ने जान का खतरा बताया। पुलिस ने तहरीर पर मनोज कुमार गुप्ता, मोहल्ला मेवात मीरगंज व मनु गुप्ता निवासी संजय नगर बरेली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस जांच कर रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareily News Bareily Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।