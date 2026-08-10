Bareily News: आंवला से सैकड़ों कांवड़िए गंगा जल लेने कछला हुए रवाना

Bareily News: आंवला से सैकड़ों कांवड़िए गंगा जल लेने कछला हुए रवाना
Bareily News: नगर से बड़ी संख्या में कांवड़िए रविवार को गंगा जल लेने के लिए कछला रवाना हुए। वह मंगलवार को गुलड़िया में जाकर जलाभिषेक करेंगे। इसके अलावा, नगर के मोहल्ला
Bareily News: आंवला। नगर से बड़ी संख्या में कांवड़िए रविवार को गंगा जल लेने के लिए कछला रवाना हुए। वह मंगलवार को गुलड़िया में जाकर जलाभिषेक करेंगे। इसके अलावा, नगर के मोहल्ला कच्चा कटरा, किशन टोला, बजरिया, मोहब्बत गंज गौटिया और ताडगंज से शिवभक्त नाचे गाते जल लेने गए। वीर सिंह पाल के नेतृत्व में पुरैना चौराहे से एक जत्था रवाना हुआ। इससे पहले विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा-अर्चना की गई। जत्था प्रमुख वीर सिंह पाल, अभय, चंद्रपाल मौर्य, शैलेंद्र और किशनपाल ने बताया कि सभी शिवभक्त कछला घाट से गंगा जल लेकर सोमवार को लौटेंगे। इसके बाद शिवतेरस पर नगर में भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी।
बाद में गुलड़िया स्थित प्राचीन गौरीशंकर मंदिर तथा पुरैना शिव मंदिर सहित क्षेत्र के अन्य शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। इसमें सभासद राम बहादुर, संजय अग्रवाल उर्फ बॉबी, रामवीर प्रजापति, सुनील यादव, सुनील श्रीवास्तव ने कांवड़ियों को फूल मालाएं पहनाईं। एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा तथा क्षेत्राधिकारी हेमंत उपाध्याय ने ड्रोन कैमरे से शहर का जायजा लिया। सुरक्षा की दृष्टि से कोतवाल बीनू सिंह, चौकी इंचार्ज नितिन कुमार शर्मा मय पुलिस के साथ रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।