Bareily News: चोटिल बुजुर्ग जायरीन की मरहम-पट्टी की
Bareily News: 08दीप200 बरेली। उर्स-ए-आला हजरत के अंतिम दिन कुल के दौरान जायरीन की भीड़ रही। इस
Bareily News: बरेली। उर्स-ए-आला हजरत के अंतिम दिन कुल के दौरान जायरीन की भीड़ रही। इस दौरान अयोध्या से आये 85 वर्षीय एक जायरीन भीड़ में गिर पड़े। इससे उनके घुटने, कोहनी आदि से खून बहने लगा। समाजसेवी रितुराज बास की जैसे ही नजर पड़ी उन्होंने गंगा-जुमनी तहजीब का नजारा पेश करते हुए बुजुर्ग जायरीन की अस्पताल लाकर मरहम पट्टी की। जायरीन ने पैसे देने की कोशिश की जिसको रितुराज ने लेने से इंकार कर दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।