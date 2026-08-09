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Bareily News: चोटिल बुजुर्ग जायरीन की मरहम-पट्टी की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: 08दीप200 बरेली। उर्स-ए-आला हजरत के अंतिम दिन कुल के दौरान जायरीन की भीड़ रही। इस

Bareily News: चोटिल बुजुर्ग जायरीन की मरहम-पट्टी की

Bareily News: बरेली। उर्स-ए-आला हजरत के अंतिम दिन कुल के दौरान जायरीन की भीड़ रही। इस दौरान अयोध्या से आये 85 वर्षीय एक जायरीन भीड़ में गिर पड़े। इससे उनके घुटने, कोहनी आदि से खून बहने लगा। समाजसेवी रितुराज बास की जैसे ही नजर पड़ी उन्होंने गंगा-जुमनी तहजीब का नजारा पेश करते हुए बुजुर्ग जायरीन की अस्पताल लाकर मरहम पट्टी की। जायरीन ने पैसे देने की कोशिश की जिसको रितुराज ने लेने से इंकार कर दिया।

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