Bareily News: बारिश के बीच सृजन वेलफेयर ने लगाया भंडारा
Bareily News: सृजन वेलफेयर संस्था ने मंगलवार को हनुमान मंदिर परिसर में बारिश के बाद जरूरतमंद मजदूरों और राहगीरों के लिए भंडारे का आयोजन किया। संस्था की अध्यक्ष दीक्षा सक्सेना ने कहा कि सेवा और सहयोग ही मानवता का मूल है। उपाध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने सक्षम लोगों से सेवा कार्यों में भाग लेने का आह्वान किया।
Bareily News: सृजन वेलफेयर संस्था ने बारिश के बाद भी मंगलवार को हनुमान मंदिर परिसर में जरूरतमंद मजदूरों और राहगीरों के लिए भंडारे का आयोजन किया। संस्था की अध्यक्ष दीक्षा सक्सेना ने कहा कि सेवा, सहयोग और मानवता संस्था का मूल उद्देश्य है तथा हर परिस्थिति में जरूरतमंदों की मदद करना ही सच्ची समाज सेवा है। उपाध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने समाज के सक्षम लोगों से सेवा कार्यों में आगे आने का आह्वान किया। इस मौके पर संरक्षक राजी सक्सेना, प्रशांत अग्रवाल, हरीश गंगवार, दीपक शर्मा, पवन, चंद्रमोहन, रचना भदौरिया समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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