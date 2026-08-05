Bareily News: समाधान दिवस में टैक्स शिकायतों का अंबार, 27 में से 25 मामले हाउस टैक्स से जुड़े

Bareily News: शहर में हाउस टैक्स की गड़बड़ियां लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई हैं। नगर निगम में मंगलवार को संभव समाधान दिवस में इसका असर साफ दिखाई दिया। कुल 27 शिकायतों में से 25 सिर्फ हाउस टैक्स से जुड़ी रहीं। सबसे ज्यादा शिकायतें डबल आईडी, जीआईएस सर्वे के बाद बढ़े टैक्स और रिकॉर्ड में त्रुटियों को लेकर दर्ज हुईं। 15 अगस्त से प्रस्तावित वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना लागू होने जा रही है। इसके चलते करदाता अपनी टैक्स आईडी दुरुस्त कराने के लिए निगम कार्यालय पहुंच रहे हैं। योजना के तहत बकाया कर पर ब्याज में राहत मिलने की उम्मीद है।

ऐसे में लोग पहले रिकॉर्ड की गलतियां ठीक कराना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बार-बार निगम के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मॉडल टाउन निवासी नेहा ने बताया कि उनके मकान की निगम ने दो अलग-अलग टैक्स आईडी बना दी हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक दोनों आईडी मर्ज नहीं की गईं। वहीं किला निवासी आबिद ने बताया कि जीआईएस सर्वे के बाद उनके मकान का हाउस टैक्स अचानक कई गुना बढ़ा दिया गया। उन्होंने कई बार प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।समाधान दिवस में पहुंचे अन्य नागरिकों ने भी डबल आईडी और बढ़े हुए हाउस टैक्स की शिकायतें अधिकारियों के सामने रखीं। हर समाधान दिवस में टैक्स संबंधी शिकायतें सबसे ज्यादा सामने आ रही हैं, लेकिन इनका स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा। यही वजह है कि ओटीएस योजना का लाभ लेने से पहले भी करदाता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए निगम कार्यालय की दौड़ लगाने को मजबूर हैं।