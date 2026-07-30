Bareily News: मकान के विवाद में बैनर लगाकर दी आत्महत्या की चेतावनी
Bareily News: मकान के विवाद में बैनर लगाकर दी आत्महत्या की चेतावनी शेरगढ़, संवाददाता। कस्बे
Bareily News: मकान के विवाद में बैनर लगाकर दी आत्महत्या की चेतावनी शेरगढ़, संवाददाता।कस्बे में मकान विवाद को लेकर शिकायतकर्ता विनोद कुमार अग्रवाल एवं शिवम अग्रवाल ने एक सार्वजनिक सूचना एवं चेतावनी संबंधी बैनर लगा दिया है। बैनर में लिखा है कि कस्बे के ही सचिन अग्रवाल, आयुष , राघवेन्द्र पाठक तथा नगर पंचायत शेरगढ़ के अधिशासी अधिकारी (ईओ) एवं लिपिक की कथित मिलीभगत से उनके पैतृक मकान पर अवैध कब्जा करने और उन्हें बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। बैनर में यह भी कहा गया है कि उनका मकान विवाद न्यायालय में विचाराधीन है, इसके बावजूद लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित एवं दबाव बनाया जा रहा है।
चेतावनी दी गई है कि इसी कारण उनका परिवार आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। ईओ दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय से जिसके नाम मकान आदेशित होगा उसका हम मकान नगर पंचायत रिकार्ड में दर्ज कर लेंगे। न्यायालय के आदेश का पालन किया जायेगा।
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