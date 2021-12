जन विश्वास यात्रा के रोड शो में शामिल होने बरेली पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, उमड़ा जनसमूह

हिन्दुस्तान टीम,बरेली Newswrap Fri, 31 Dec 2021 05:50 PM

1/ 3 बरेली में गृहमंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। इस दौरान अपार जनसमूह उमड़ा। 2/ 3 बरेली में गृहमंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। इस दौरान अपार जनसमूह उमड़ा। 3/ 3 बरेली में गृहमंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। इस दौरान अपार जनसमूह उमड़ा।

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.