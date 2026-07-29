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Bareily News: हिंदू रक्षा दल कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बिशारतगंज में हिंदू रक्षा दल ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर सावन माह में मीट एवं मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सावन भगवान शिव की आराधना का पवित्र समय है और इस दौरान यदि कोई इसकी अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

Bareily News: हिंदू रक्षा दल कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन

Bareily News: बिशारतगंज। सावन माह में मीट एवं मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। हिंदू रक्षा दल के अभिषेक गोस्वामी, करण, दीपेश, अजय, केशव, बृजेश, अरुण, पवन, रवि, अरविंद, अंकुश, सनी देओल, विभु, शिवम हिंदू आदि ने दिए ज्ञापन में कहा है कि 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलने वाले सावन माह जो भगवान शिव की आराधना एवं धार्मिक आस्था में अत्यंत पवित्र माना जाता है। थाना क्षेत्र में सावन माह के दौरान मीट,मछली की बिक्री पर पर प्रतिबंध होना चाहिए। यदि कोई इसका उल्लंघन करें तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी हो।

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