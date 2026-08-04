Bareily News: देवरनिया में पेड़ों को छूकर गुजर रही हाईटेंशन बिजली की लाइन
Bareily News: शिकायत के बात बिजली अफसरों ने तारों को सही करने कर्मचारियों को भेजा
Bareily News: बहेड़ी। हाईटेंशन तार के पेड़ों को छूकर निकल रहे हैं जिससे कांवड़ियों सहित आम लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। सीतापुर की घटना के बाद विश्व हिन्दू परिषद ने मुख्यमंत्री को सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी शिकायत कर समाधान करने की मांग की है। बरेली-नैनीताल फोरलेन हाईवे पर देवरनिया के पास हाई टेंशन की लाइन के तार पेड़ों को छूते हुए गुजर रहे है। सीतापुर में बिजली के तार कावड़ लेकर गुजर रहे वाहन से तार टच होने की दुर्घटना हो गई। जिसके बाद विश्व हिन्दू परिषद के ब्लॉक अध्यक्ष संतोष गंगवार ने मुख्यमंत्री सहित अफसरों से सोशल मीडिया एक्स पर ट्यूट करके इन तारों को सही करने की शिकायत की है।
शिकायत में कहा गया है। तारों के पेड़ो के छूने से कावड़ियों और आम राहगीरों के लिए खतरा बना हुआ है। उन्होंने इन तारों को दुरुस्त करने की मांग की है। इस मामले में देवरनिया के एसडीओ विशाल कंसल ने कहा है कि मामला संज्ञान में आने पर कर्मचारियों को मौके पर समस्या का हल करने के लिए भेज दिया है।
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