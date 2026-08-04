Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bareily News: देवरनिया में पेड़ों को छूकर गुजर रही हाईटेंशन बिजली की लाइन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

Bareily News: शिकायत के बात बिजली अफसरों ने तारों को सही करने कर्मचारियों को भेजा

Bareily News: देवरनिया में पेड़ों को छूकर गुजर रही हाईटेंशन बिजली की लाइन

Bareily News: बहेड़ी। हाईटेंशन तार के पेड़ों को छूकर निकल रहे हैं जिससे कांवड़ियों सहित आम लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। सीतापुर की घटना के बाद विश्व हिन्दू परिषद ने मुख्यमंत्री को सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी शिकायत कर समाधान करने की मांग की है। बरेली-नैनीताल फोरलेन हाईवे पर देवरनिया के पास हाई टेंशन की लाइन के तार पेड़ों को छूते हुए गुजर रहे है। सीतापुर में बिजली के तार कावड़ लेकर गुजर रहे वाहन से तार टच होने की दुर्घटना हो गई। जिसके बाद विश्व हिन्दू परिषद के ब्लॉक अध्यक्ष संतोष गंगवार ने मुख्यमंत्री सहित अफसरों से सोशल मीडिया एक्स पर ट्यूट करके इन तारों को सही करने की शिकायत की है।

ये भी पढ़ें:Katihar News: 11 केवी तार टूटकर सड़क पर गिरा, बड़ा हादसा टला

शिकायत में कहा गया है। तारों के पेड़ो के छूने से कावड़ियों और आम राहगीरों के लिए खतरा बना हुआ है। उन्होंने इन तारों को दुरुस्त करने की मांग की है। इस मामले में देवरनिया के एसडीओ विशाल कंसल ने कहा है कि मामला संज्ञान में आने पर कर्मचारियों को मौके पर समस्या का हल करने के लिए भेज दिया है।

ये भी पढ़ें:सिपाही की करंट से मौत में विद्युत अधिकारियों पर मुकदमा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareily News Bareily Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।