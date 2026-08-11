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Bareily News: मेहंदी प्रतियोगिता में संध्या, मीनाक्षी, किरन अव्वल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बरसेर सिकंदरपुर में मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें 70 छात्राओं ने भाग लिया। संध्या ने पहला, मीनाक्षी ने दूसरा और किरन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता का आयोजन डॉ. देवेंद्र कुमार ने किया और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में स्कूल के प्रधानाध्यापक और अन्य शिक्षक भी मौजूद थे।

Bareily News: मेहंदी प्रतियोगिता में संध्या, मीनाक्षी, किरन अव्वल

Bareily News: बरसेर। ब्लॉक रामनगर के गांव बरसेर सिकंदरपुर में आयोजित मेहंदी प्रतियोगिता में संध्या, मीनाक्षी तथा किरन विजेता रहीं। सोमवार को कंपोजिट विद्यालय में मेहंदी प्रतियोगिता सहायक अध्यापक डॉ. देवेंद्र कुमार के निर्देशन में हुई। इसमें करीब 70 छात्राओं ने भाग लिया। इसमें संध्या प्रथम, मीनाक्षी द्वितीय तथा किरन स्थान पर रहीं। विजेता बच्चों को पुरस्कार वितरित किए गए। इस दौरान प्रधानाध्यापक गौरव सिंह, सहायक अध्यापक शाहरुख रहमान, जय सिंह, रेखा रानी शर्मा, गायत्री देवी आदि मौजूद रहे।

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