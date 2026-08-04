Bareily News: सुबह बूंदाबांदी के बाद दोपहर में जमकर बरसे बादल
Bareily News: बरेली में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन झमाझम बारिश हुई। सुबह बूंदाबांदी के बाद दोपहर में मानसून ने गति पकड़ी, जिससे कई इलाकों में तेज बारिश हुई। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिन के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।
Bareily News: सुबह बूंदाबांदी के बाद दोपहर में जमकर बरसे बादल बरेली। वरिष्ठ संवाददाता मानसून का असर दिखने लगा है। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। सुबह आसमान में काले बादल छाए रहे और कई जगह बूंदाबांदी हुई। दोपहर में मानसून ने गति पकड़ी और तेज बारिश शुरू हो गई। सिविल लाइंस, पटेल चौक, चौकी चौराहा, नावेल्टी, कुतुबखाना, कोहाड़ापीर, राजेंद्रनगर, स्टेडियम रोड समेत आसपास के इलाकों में करीब एक घंटे तक बारिश होती रही। वर्षा के चलते दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग में अगले तीन दिन तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।
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