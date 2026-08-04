Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bareily News: सुबह बूंदाबांदी के बाद दोपहर में जमकर बरसे बादल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

Bareily News: बरेली में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन झमाझम बारिश हुई। सुबह बूंदाबांदी के बाद दोपहर में मानसून ने गति पकड़ी, जिससे कई इलाकों में तेज बारिश हुई। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिन के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।

Bareily News: सुबह बूंदाबांदी के बाद दोपहर में जमकर बरसे बादल

Bareily News: सुबह बूंदाबांदी के बाद दोपहर में जमकर बरसे बादल बरेली। वरिष्ठ संवाददाता मानसून का असर दिखने लगा है। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। सुबह आसमान में काले बादल छाए रहे और कई जगह बूंदाबांदी हुई। दोपहर में मानसून ने गति पकड़ी और तेज बारिश शुरू हो गई। सिविल लाइंस, पटेल चौक, चौकी चौराहा, नावेल्टी, कुतुबखाना, कोहाड़ापीर, राजेंद्रनगर, स्टेडियम रोड समेत आसपास के इलाकों में करीब एक घंटे तक बारिश होती रही। वर्षा के चलते दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग में अगले तीन दिन तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareilly Bareily News Monsoon अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।