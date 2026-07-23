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Bareily News: ग्रामीण को सतर्क करने नदियों के पास लगवाए चेतावनी बोर्ड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: मीरगंज, संवाददाता। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश से नदियों में जलस्तर बढ़ा है। प्रशासन ने गहरे पानी और मगरमच्छ घड़ियाल वाले इलाकों में चेतावनी बोर्

Bareily News: ग्रामीण को सतर्क करने नदियों के पास लगवाए चेतावनी बोर्ड

Bareily News: मीरगंज, संवाददाता। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने गहरे पानी और मगरमच्छ घड़ियाल वाले क्षेत्रों में चेतावनी बोर्ड लगवाकर ग्रामीणों को इससे सतर्क रहने की हिदायत दी है और ऐसे क्षेत्रों में जाने से बचने को कहा है।

चेतावनी का कारण

पहाड़ों पर कई दिनों से हो रही बारिश से तहसील की नदियां उफना गईं हैं। तहसील प्रशासन बारिश एवं बाढ़ को लेकर नदियों व नहरों के किनारे स्थित गांवों के लोगों के राजस्व कर्मचारियों के माध्यम से सर्तक कर रहा है। राजस्व कर्मचारियों ने गुरुवार को नदियों के पास बसे गांव सिंधौली, जौनेर, ठिरिया कल्यानपुर एवं गहवरा में फलेक्स के बोर्ड लगाकर खतरनाक क्षेत्रों में न जाने चेतावनी दी है।

मगरमच्छ का खतरा

नदियों में जहां गहरा पानी, मगरमच्छ एवं घड़ियाल हैं वहां प्रशासन ने चेतावनी बोर्ड लगाए हैं। सिंधौली, नरखेड़ा, ठिरिया कल्यानपुर में मगरमच्छ आए दिन दिखाई देते हैं। इन क्षेत्राों में नदी में पशुओं व बच्चों को जाने पर मगरमच्छ हमलावर हो सकते हैं। पिछले वर्ष जौनेर में मगरमच्छ ने मछली पकड़ रहे गांव के मछुआरे पर हमला कर जख्मी कर दिया था। तहसीलदार अशीष कुमार सिंह ने बताया आगामी वर्षा ऋतु एवं बाढ़ को लेकर जहां जहां नदी एवं नहरों का प्रभाव वहां लेखपालों के माध्यम से फ्लेक्स व चेतावनी बोर्ड के लगवा दिए हैं। ताकि लोग पानी से दूर है। किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

फोटो संख्या 03,04

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रशासन ने ग्रामीणों को किस तरह की चेतावनी दी है?
प्रशासन ने गहरे पानी और मगरमच्छ घड़ियाल वाले क्षेत्रों में चेतावनी बोर्ड लगवाकर ग्रामीणों को सतर्क रहने की हिदायत दी है।
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