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Bareily News: पेट दर्द के साथ त्वचा के मरीज बढ़े, हुआ एचपीवी टीकाकरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: पेट दर्द के साथ त्वचा के मरीज बढ़े, हुआ एचपीवी टीकाकरणपेट दर्द के साथ त्वचा के मरीज बढ़े, हुआ एचपीवी टीकाकरणपेट दर्द के साथ त्वचा के मरीज बढ़े, हुआ एचप

Bareily News: पेट दर्द के साथ त्वचा के मरीज बढ़े, हुआ एचपीवी टीकाकरण

Bareily News: फोटो - दीप 81 फरीदपुर में स्वास्थ्य मेले में मरीज की जांच करते चिकित्सक- रविवार को जिले में 81 केंद्रों पर स्वास्थ्य मेले का हुआ आयोजनबरेली। वरिष्ठ संवाददातामौसम में लगातार हो रहे उतार-चढ़ाव के चलते बुखार के साथ ही त्वचा और पेट से जुड़ी बीमारियां हमलावर होती जा रही हैं। रविवार को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जिले में 81 केंद्रों पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में बुखार के साथ ही त्वचा, पेट दर्द, उलटी-दस्त और सांस लेने में तकलीफ के मरीजों की संख्या अधिक रही।स्वास्थ्य मेले में 3100 से अधिक मरीजों का पंजीकरण हुआ। इसमें त्वचा के मरीजों की संख्या सबसे अधिक रही।

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जलन, खुजली, लाल दाने निकलने जैसी परेशानी वाले करीब 400 मरीज इलाज कराने स्वास्थ्य मेले में पहुंचे। इसके साथ ही सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द के 71 मरीज स्वास्थ्य मेले में आए। सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य मेले में बुखार के मरीजों की मलेरिया की जांच की गई। जिले में इस समय 260 मलेरिया के मरीज हैं। स्वास्थ्य मेले में आयुष्मान योजना का शिविर लगाया गया और पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। इसके साथ ही एचपीवी टीकाकरण हुआ।

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