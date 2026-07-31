Bareily News: स्वास्थ विभाग टीम ने किए दो अल्ट्रासाउंड सेंटर सील
Bareily News: आंवला। नगर में स्वास्थ विभाग टीम ने अल्ट्रासाउंड सेंटरों का चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें तमाम कमियां पाए जाने पर दो सेंटरों को सील कर दिया गया तथा दो क
Bareily News: आंवला। नगर में स्वास्थ विभाग टीम ने अल्ट्रासाउंड सेंटरों का चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें तमाम कमियां मिलने पर दो सेंटरों को सील कर दिया तथा दो को नोटिस दिए गए हैं।डिप्टी सीएमओ डॉ. अमित कुमार तथा सीएचसी प्रभारी विनय कुमार पाल ने टीम के साथ कई अल्ट्रासाउंड सेंटरों की चेकिंग की।कई संचालक सेंटर बंद कर खिसक गए। बताया गया कि कार्रवाई के दौरान नोडल अधिकारी ने सेंटरों के पंजीकरण, पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत जरूरी दस्तावेजों, मशीनों के रिकॉर्ड और मौके पर मौजूद डॉक्टरों की योग्यता की जांच की। जांच में अनियमितताएं और मानक अधूरे मिलने पर पुरैना स्थित अल्ट्रासाउंड सेंटर तथा बिसौली तिराहे पर स्थित देव अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया।
इसके अलावा दो अन्य सेंटरों के संचालकों को नोटिस दिए हैं और रिकार्ड तलब किया है।- मरीजों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले और बिना मानकों के चल रहे सेंटरों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।डॉ. अमित कुमार, नोडल अधिकारी व एसीएमओ बरेली।फोटो 05- आंवला नगर में एक अल्ट्रासाउन्ड सेंटर को सील करते स्वास्थ विभाग अधिकारी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।