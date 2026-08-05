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Bareily News: शीशगढ़ में चालू नहीं हुआ जन आरोग्य केंद्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: शीशगढ़, संवाददाता। शीशगढ़ कस्बा में स्वीकृत जन आरोग्य केंद्र अभी तक चालू नहीं हुआ है। नगर पंचायत अध्यक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र भेजकर केंद्र चालू

Bareily News: शीशगढ़ में चालू नहीं हुआ जन आरोग्य केंद्र

Bareily News: शीशगढ़, संवाददाता। शीशगढ़ कस्बा में स्वीकृत जनआरोग्य केंद्र अभी तक चालू नहीं हुआ है। नगर पंचायत अध्यक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र भेजकर केंद्र चालू कराने की मांग की है। चेयरमैन नीलोफर द्वारा स्वास्थ्य मंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मीरगंज तहसील में दो जन आरोग्य सुविधा केंद्र स्वीकृत किए गए थे। इनमें से एक मीरगंज में और दूसरा शीशगढ़ में स्वीकृत था। मीरगंज का केंद्र चालू हो चुका है। लेकिन शीशगढ़ का केंद्र अभी तक चालू नहीं हुआ है। केंद्र शुरू न होने से लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।

चेयरमैन ने बताया उन्होंने इस संबंध में सीएचसी के फार्मासिस्ट अमित से बात की। अधिकारियों से संपर्क करने को कहा। सीएचसी प्रभारी ने बताया यह हमसे संबंधित नहीं है।

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