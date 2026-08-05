Bareily News: शीशगढ़ में चालू नहीं हुआ जन आरोग्य केंद्र
Bareily News: शीशगढ़, संवाददाता। शीशगढ़ कस्बा में स्वीकृत जन आरोग्य केंद्र अभी तक चालू नहीं हुआ है। नगर पंचायत अध्यक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र भेजकर केंद्र चालू
Bareily News: शीशगढ़, संवाददाता। शीशगढ़ कस्बा में स्वीकृत जनआरोग्य केंद्र अभी तक चालू नहीं हुआ है। नगर पंचायत अध्यक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र भेजकर केंद्र चालू कराने की मांग की है। चेयरमैन नीलोफर द्वारा स्वास्थ्य मंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मीरगंज तहसील में दो जन आरोग्य सुविधा केंद्र स्वीकृत किए गए थे। इनमें से एक मीरगंज में और दूसरा शीशगढ़ में स्वीकृत था। मीरगंज का केंद्र चालू हो चुका है। लेकिन शीशगढ़ का केंद्र अभी तक चालू नहीं हुआ है। केंद्र शुरू न होने से लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।
चेयरमैन ने बताया उन्होंने इस संबंध में सीएचसी के फार्मासिस्ट अमित से बात की। अधिकारियों से संपर्क करने को कहा। सीएचसी प्रभारी ने बताया यह हमसे संबंधित नहीं है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।