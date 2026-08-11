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Bareily News: स्वास्थ्य विभाग ने लगाया कांवड़ियों के लिए शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: स्वास्थ्य विभाग ने लगाया कांवड़ियों के लिए शिविर

Bareily News: सावन माह के दूसरे सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जिले में कई जगह चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विश्राम सिंह के मार्गदर्शन में शिविर में कांवड़ियों के स्वास्थ्य की जांच की गई। कई कांवड़ियों को पैर में दर्द, जलन जैसी परेशानी होने पर दवा वितरित की गई। सीबीगंज यूपीएचसी की प्रभारी डॉ. मधु गुप्ता के निर्देशन में शिविर में कांवड़ियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।

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