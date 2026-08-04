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Bareily News: स्वास्थ्य विभाग ने लगाया कांवड़ स्वास्थ्य शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: श्रावण मास के पहले सोमवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विश्राम सिंह के निर्देशन में विभिन्न मार्गों पर चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए। शिविर में कांवड़ियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिनमें पेट दर्द, थकान और पैरों में छाले जैसी समस्याएँ पाई गईं। सीबीगंज में डॉ. मधु गुप्ता के नेतृत्व में पौधे भी लगाए गए।

Bareily News: स्वास्थ्य विभाग ने लगाया कांवड़ स्वास्थ्य शिविर

Bareily News: श्रावण मास के प्रथम सोमवार मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विश्राम सिंह के निर्देशन में अलग-अलग मार्गों पर चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर में कांवड़ियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। कई कांवड़ियों को पेट दर्द, थकान और पैर में छाले पड़ने की परेशानी रही। सीबीगंज में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन डॉ. मधु गुप्ता के निर्देशन में किया गया। इस अवसर पर बेलपत्र समेत कई पौधे लगाए गए।

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