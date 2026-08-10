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Bareily News: मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में 44 मरीजों की जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: आंवला के अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले और आयुष्मान स्वास्थ्य शिविर में 44 मरीजों की स्वास्थ्य जांच की गई। उन्हें मुफ्त दवाएं वितरित की गईं। शिविर में गर्भवती महिलाओं की जांच, शिशु का टीकाकरण, और गैर-संचारी रोगों के मरीजों का भी उपचार किया गया।

Bareily News: मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में 44 मरीजों की जांच

Bareily News: आंवला। नगर स्थित अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य मेले और आयुष्मान स्वास्थ्य शिविर में 44 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निशुल्क दवाएं वितरित की गईं। ​शिविर में स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न जांचों के साथ-साथ डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का भी लाभ लोगों को दिया गया। आठ गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच की गई और एक शिशु का नियमित टीकाकरण किया गया। इसके अतिरिक्त, मौसम को ध्यान में रखते हुए बुखार से पीड़ित तीन मरीजों की मलेरिया जांच की गई। उन्हें आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई गईं। गैर-संचारी रोगों के तहत एक मधुमेह (शुगर) और एक उच्च रक्तचाप (ब्लड प्रेशर) के मरीज का भी उपचार किया गया।

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​17 आभा आईडी बनाई गईं। मौके पर डॉ. निवेदिता वर्मा, फार्मासिस्ट अवशेष कुमार, लैब टेक्नीशियन अर्जुन कश्यप, स्टाफ नर्स रोशनी, एएनएम कुसुम दुबे और शिखर आदि मौजूद रहे।

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