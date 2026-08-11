Bareily News: हरिद्वार जा रहे हरदोई के यात्री की ट्रेन से गिरकर मौत
Bareily News: हरदोई के 68 वर्षीय गया लाल की भिटौरा-नगरिया सादात स्टेशन के पास हरिद्वार एक्सप्रेस से गिरकर मौत हो गई। सूचना पर आरपीएफ-जीआरपी और सिविल पहुंची। शव को प
Bareily News: बरेली। हरदोई के 68 वर्षीय गया लाल की भिटौरा-नगरिया सादात स्टेशन के पास हरिद्वार एक्सप्रेस से गिरकर मौत हो गई। सूचना पर आरपीएफ-जीआरपी और सिविल पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सूचना पर दोपहर तक परिवार वाले और रिश्तेदार पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गये। पुलिस ने बताया कि हरदोई जिला में देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव रामनगर निवासी 68 वर्षीय गयालाल रविवार को हरिद्वार एक्सप्रेस से हरिद्वार गंगा स्नान के लिए निकले थे। ट्रेन में भीड़ अधिक थी तो वे जनरल कोच के गेट पर ही बैठ गये। बताया जा रहा है कि भिटौरा-नगरिया सादात स्टेशन के बीच झपकी आने और भीड़ की धक्कामुक्की के चलते गिर गये।
उनके सिर में गहरी चोट आईं और मौके पर ही मौत हो गई। ट्रैकमैन ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी गई।
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