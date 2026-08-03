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Bareily News: मंदिर में श्रद्धालु की जेब से चोरी करने वाले आरोपी को पकड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: हापुड़ के एक मंदिर में आरती के दौरान एक जेबकतरे ने श्रद्धालु की जेब से सात हजार रुपये निकाल लिए। श्रद्धालु मोहनलाल ने अपने बेटे और लोगों की मदद से जेबकतरे को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और रुपये बरामद कर लिए।

Bareily News: मंदिर में श्रद्धालु की जेब से चोरी करने वाले आरोपी को पकड़ा

Bareily News: हापुड़ का निकला जेबकतरा आंवला। थाना क्षेत्र के एक मंदिर में आरती के दौरान हापुड़ क्षेत्र निवासी जेबकतरे ने श्रद्धालु की जेब से सात हजार रुपये निकाल लिए। लोगों ने जेबकतरे को रंगेहाथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।फतेहपुर जिले के थाना अयगांव क्षेत्र के गांव इसातपुर निवासी मोहनलाल गुप्ता अपने परिवार के साथ रविवार को मंदिर में दर्शन के लिए आए थे। मंदिर पर भक्तों की भारी रही। आरती के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर हापुड़ के थाना देहात के गांव जरोठी निवासी विनोद ने मोहनलाल की जेब से सात हजार रुपये निकाल लिये। पता लगने पर मोहनलाल ने अपने बेटे दीपक तथा लोगों की मदद से उसे दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।

उसकी तलाशी लेने पर रुपये बरामद हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी विनोद को जेल भेज दिया।

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