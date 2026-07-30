Bareily News: गुरु पूर्णिमा पर गुरु वंदना और 56 भोग का आयोजन
Bareily News: श्री सनातन धर्म मंदिर, पंजाबी कॉलोनी में गुरुपूर्णिमा उत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। मुख्य पुजारी नरेश चंद्र मिश्रा ने महत्व बताया। महिला और युवा मंडल ने गुरु वंदना, राधा नाम संकीर्तन और भजन प्रस्तुत किए। इस अवसर पर भगवान को 56 भोग अर्पित किए गए।
Bareily News: मॉडल टाउन स्थित श्री सनातन धर्म मंदिर, पंजाबी कॉलोनी में गुरु पूर्णिमा उत्सव श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। मंदिर के मुख्य पुजारी नरेश चंद्र मिश्रा ने गुरु पूर्णिमा का महत्व बताया। स्वामी प्रेमानंद जी को समर्पित कार्यक्रम में महिला मंडल और युवा मंडल ने संयुक्त रूप से गुरु वंदना के बाद राधा नाम संकीर्तन और भजन प्रस्तुत किए। इस अवसर पर भगवान को 56 भोग अर्पित किए गए। भजन प्रस्तुति में सीमा पुरुषार्थ, ममता बंगा, भावना छपरा, चंचल अरोड़ा, ममता खन्ना, सुनीता मानिकतला, राकेश नरूला, अमित पाल, अजय अरोड़ा, उमेश धमीजा, विशाल भसीन सहित अनेक श्रद्धालु शामिल रहे। जानकारी महामंत्री संजीव चांदना ने दी।
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