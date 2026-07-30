Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bareily News: गुरु पूर्णिमा पर धार्मिक अनुष्ठान व भंडारा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

Bareily News: गुरु पूर्णिमा पर शिरडी साईं-खाटू श्याम मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान और भव्य महोत्सव का आयोजन हुआ। मुख्य यजमान संजीव अग्रवाल ने साईं बाबा का महाअभिषेक किया। बेंगलुरु और कोलकाता से लाए गए फूलों से खाटू श्याम का श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने विशाल भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया।

Bareily News: गुरु पूर्णिमा पर धार्मिक अनुष्ठान व भंडारा

Bareily News: गुरु पूर्णिमा पर श्री शिरडी साईं-खाटू श्याम सर्वदेव मंदिर भक्तिमय माहौल में सराबोर रहा। सुबह मंगला आरती के साथ धार्मिक अनुष्ठानों का शुभारंभ हुआ। मुख्य यजमान संजीव अग्रवाल ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच साईं बाबा का महाअभिषेक एवं पूजन कराया। गुरु पूर्णिमा पर खाटू श्याम का श्रृंगार बेंगलुरु व कोलकाता से मंगाए गए फूलों किया गया। मध्याह्न महाआरती के बाद विशाल भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में विधायक संजीव अग्रवाल, महापौर डॉ. उमेश गौतम, प्रो. आनंद लखटकिया, प्रो. एसी त्रिपाठी सहित श्रद्धालु मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:Lakhisarai News: गुरु पूर्णिमा पर साईं बाबा मंदिर में निकली भव्य पालकी यात्रा, भक्ति में झूमे श्रद्धालु
ये भी पढ़ें:कटघर पर रामगंगा की महाआरती की
ये भी पढ़ें:Muzaffarnagar News: शुकतीर्थ में गुरुपूर्णिमा पर किया गया गुरु पूजन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareily News Bareily Latest News Khatu-shyam-temple

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।